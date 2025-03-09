Медведев назвал котёл для ВСУ под Курском отличным подарком женщинам на 8 Марта

Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал котёл для Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курском отличным подарком женщинам на 8 Марта. Он отметил, что российские военнослужащие практически полностью окружили украинские формирования в Курской области.

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!» — написал политик в своём телеграм-канале.