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Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
9 марта, 12:52

Медведев назвал котёл для ВСУ под Курском отличным подарком женщинам на 8 Марта

Заместитель председателя Совета безопасности и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал котёл для Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курском отличным подарком женщинам на 8 Марта. Он отметил, что российские военнослужащие практически полностью окружили украинские формирования в Курской области.

«Наши воины в Курской области отлично поздравили российских женщин с 8 Марта! Крышка дымящегося котла практически закрыта. Наступление продолжается. Так держать!» — написал политик в своём телеграм-канале.

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Ранее в спецназе «Ахмат» сообщили о масштабном наступлении Вооружённых сил Российской Федерации в Курской области. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов поделился, что такой подарок наши бойцы решили преподнести женщинам на 8 Марта. Военные Армии России двигаются вперёд, а ВСУшники бросают свои позиции и покидают насиженные участки.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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