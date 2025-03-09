Рамзан Кадыров сходил в аптеку в Грозном
Рамзан Кадыров лично посетил аптеку сети Darba Pharmacy в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично посетил аптеку сети Darba Pharmacy в Грозном, проверив её работу. Видео с визитом он опубликовал в своих социальных сетях.
Кадыров в Грозном. Видео © VK / Рамзан Кадыров
Кадырова сопровождали мэр города Магомед Кадыров и зампред правительства республики Анвар Усманов. Они посетили аптеку, которая находится в центре города. Всего их четыре, планируется открыть ещё 15.
Глава республики отметил наличие в ассортименте около 9 тысяч лекарств, товаров исламской медицины и видов спортивного питания. Обслуживание в аптеке происходит с учётом разделения сервисов для мужчин и женщин. Кадыров выразил благодарность всем, кто внёс вклад в реализацию проекта.
«На месте я лично убедился в продуманности каждого элемента организации. <...> Я благодарен всем, кто причастен к реализации этого важного проекта», — написал глава Чечни под видео.
Ранее дочь Кадырова Айшат заявила, что покидает пост зампреда кабмина Чечни. Она объявила об уходе из политики, чтобы полностью посвятить себя моде. Девушка добавила, что работа на посту заместителя Председателя Правительства стала для неё ценным опытом. Однако она считает, что эта роль больше подходит «сильному мужчине».
VK / Рамзан Кадыров