Рамзан Кадыров сходил в аптеку в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров лично посетил аптеку сети Darba Pharmacy в Грозном, проверив её работу. Видео с визитом он опубликовал в своих социальных сетях.

Кадыров в Грозном. Видео © VK / Рамзан Кадыров

Кадырова сопровождали мэр города Магомед Кадыров и зампред правительства республики Анвар Усманов. Они посетили аптеку, которая находится в центре города. Всего их четыре, планируется открыть ещё 15.

Глава республики отметил наличие в ассортименте около 9 тысяч лекарств, товаров исламской медицины и видов спортивного питания. Обслуживание в аптеке происходит с учётом разделения сервисов для мужчин и женщин. Кадыров выразил благодарность всем, кто внёс вклад в реализацию проекта.

«На месте я лично убедился в продуманности каждого элемента организации. <...> Я благодарен всем, кто причастен к реализации этого важного проекта», — написал глава Чечни под видео.