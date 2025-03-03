Кадыров объявил в Чечне трёхдневный траур из-за смерти борца Сайтиева

В Чечне установлен траур в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, о чём сообщает ЧГТРК «Грозный».

Траур в республике будет продолжаться с 3 по 5 марта. В указанные дни на территории Чечни будут приспущены государственный флаг и флаг республики. Тело Бувайсара Сайтиева уже было доставлено в регион чартерным рейсом из Москвы.