Кадыров объявил в Чечне трёхдневный траур из-за смерти борца Сайтиева
Кадыров и Сайтиев. Обложка © Telegram / RKadyrov_95
В Чечне установлен траур в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, о чём сообщает ЧГТРК «Грозный».
Траур в республике будет продолжаться с 3 по 5 марта. В указанные дни на территории Чечни будут приспущены государственный флаг и флаг республики. Тело Бувайсара Сайтиева уже было доставлено в регион чартерным рейсом из Москвы.
Напомним, о смерти Бувайсара Сайтиева стало известно вечером 2 марта. Ему было всего 49 лет. Позже в Федерации вольной борьбы Дагестана рассказали, что олимпийский чемпион скончался от остановки сердца. Он имел долгие проблемы с лёгкими. Вдова спортсмена рассказала, что в день смерти он выпал из окна.