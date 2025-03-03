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Регион
3 марта, 17:33

Кадыров объявил в Чечне трёхдневный траур из-за смерти борца Сайтиева

Кадыров и Сайтиев. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

Кадыров и Сайтиев. Обложка © Telegram / RKadyrov_95

В Чечне установлен траур в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, о чём сообщает ЧГТРК «Грозный».

Траур в республике будет продолжаться с 3 по 5 марта. В указанные дни на территории Чечни будут приспущены государственный флаг и флаг республики. Тело Бувайсара Сайтиева уже было доставлено в регион чартерным рейсом из Москвы.

Трёхкратный чемпион ОИ по борьбе Бувайсар Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте
Трёхкратный чемпион ОИ по борьбе Бувайсар Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте

Напомним, о смерти Бувайсара Сайтиева стало известно вечером 2 марта. Ему было всего 49 лет. Позже в Федерации вольной борьбы Дагестана рассказали, что олимпийский чемпион скончался от остановки сердца. Он имел долгие проблемы с лёгкими. Вдова спортсмена рассказала, что в день смерти он выпал из окна.

Наталья Демьянова
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