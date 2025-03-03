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3 марта, 09:25

Трёхкратный чемпион ОИ по борьбе Бувайсар Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте

Бувайсар Сайтиев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Бувайсар Сайтиев. Обложка © ТАСС / Елена Афонина

Трёхкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев будет похоронен в родном Хасавюрте (Дагестан) Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Церемонии прощания не будет по религиозным соображениям. Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте. Даты похорон пока нет», — сказал Мамиашвили.

Сайтиев побеждал на ОИ 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. В 1995 году он стал заслуженным мастером спорта РФ. Борец был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта и Дружбы. В 2016-2021 годах Сайтиев был депутатом Госдумы.

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Напомним, о смерти Бувайсара Сайтиева стало известно 2 марта. Ему было всего 49 лет. Позже в Федерации вольной борьбы Дагестана рассказали, что олимпийский чемпион скончался от остановки сердца. Он имел долгие проблемы с лёгкими.

Николай Рюмин
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