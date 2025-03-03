Трёхкратный чемпион ОИ по борьбе Бувайсар Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте

Трёхкратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев будет похоронен в родном Хасавюрте (Дагестан) Об этом заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Церемонии прощания не будет по религиозным соображениям. Сайтиев будет похоронен в Хасавюрте. Даты похорон пока нет», — сказал Мамиашвили.

Сайтиев побеждал на ОИ 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 килограммов. В 1995 году он стал заслуженным мастером спорта РФ. Борец был награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почёта и Дружбы. В 2016-2021 годах Сайтиев был депутатом Госдумы.