Бувайсар Сайтиев перед смертью выпал из окна второго этажа

Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер после того, как выпал из окна второго этажа своей квартиры в Москве. Об этом рассказала его вдова Индира Сайтиева.

Около 11:00 она ушла из дома. В квартире оставались Бувайсар, его брат и двое детей. Индира думает, что произошёл несчастный случай.

«Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай», — рассказала женщина сайту MK.ru.

Женщина добавила, что после падения у мужа были не очень серьёзные повреждения — травма таза и переломы рёбер.