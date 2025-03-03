Бувайсар Сайтиев перед смертью выпал из окна второго этажа
Вдова спортсмена Сайтиева рассказала, что в день смерти он выпал из окна
Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер после того, как выпал из окна второго этажа своей квартиры в Москве. Об этом рассказала его вдова Индира Сайтиева.
Около 11:00 она ушла из дома. В квартире оставались Бувайсар, его брат и двое детей. Индира думает, что произошёл несчастный случай.
«Это случилось в спальне. Вообще у нас пятикомнатная квартира, окна большие, панорамные, но не откидные. Думаю, это просто несчастный случай», — рассказала женщина сайту MK.ru.
Женщина добавила, что после падения у мужа были не очень серьёзные повреждения — травма таза и переломы рёбер.
О смерти Бувайсара Сайтиева стало известно 2 марта. Ему было всего 49 лет. Сайтиев является победителем Олимпийских игр 1996, 2004 и 2008 годов, в 2016-2021 годах был депутатом Госдумы. Причиной смерти назвали остановку сердца на фоне длительных проблем с лёгкими.
ТАСС / Афонина Елена