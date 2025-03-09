Татуировщице из Петербурга вынесли приговор за гибель клиентки

В Санк-Петербурге к условному сроку приговорили тату-мастера, чья клиентка скончалась после приёма. Девушку признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.

Как сообщает «Фонтанка», 9 марта суд огласил приговор в отношении тату-мастера Алисы В. Летом 2024 года после тату-сеанса в квартире на Владимировском проспекте была госпитализирована 24-летняя жительница Петербурга. Как затем выяснилось, её состояние ухудшилось после того, как мастер ввела инъекции лидокаина.

Татуировщице назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Близкие погибшей девушки намерены нанять адвоката для пересмотра дела.