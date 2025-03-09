Учёные заявили о начале второй за день магнитной бури

Сегодня, 9 марта, учёные заметили ухудшение геомагнитной обстановки, началась вторая за сутки магнитная буря. Причиной всех бед являются дыры на Солнце. Сейчас их три, на Землю влияет самая маленькая из них, поэтому воздействие будет краткосрочным. Уровень колебаний геомагнитного поля в два раза превышал допустимые значения.

«С утра по московскому времени уровень колебаний геомагнитного поля два раза превышал порог магнитных бурь: с 6 до 9 по Москве и после 12 часов. Последняя из бурь всё ещё продолжается. В обоих случаях речь идет про колебания в диапазоне G1-G2, то есть от слабого до среднего. Стабилизация обстановки ожидается завтра в середине дня», — пишут на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.