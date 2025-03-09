Дачникам напомнили о новом законе, который вступил в силу 1 марта

Дачникам напомнили, что с 1 марта Роскачество ввело новый налог на некоторые капитальные сооружения, расположенные на участке. Подобные объекты должны быть зарегистрированы, в противном случае есть шанс налететь на штраф. Налог обязательно надо платить даже за незарегистрированные объекты.

«Капитальным фундаментом считается основание строения, которое нельзя разобрать, не нанеся тем самым строению существенный урон. Строго говоря, это база, которая связывает здание с почвой, фундамент часто оказывается «утоплен» в грунт. То есть все строения, которые не являются лёгкими и разборными, подпадают под эту новую правовую норму», — цитирует специалистов Росреестра «Лента.ру».

Однако владелец участка может выбрать один объект площадью до 50 квадратных метров и освободить его от уплаты налога. Так, самый крупный объект может оставаться бесплатным. Также в некоторых регионах есть льготы для ряда категорий граждан, они зависят от места проживания.