Сийярто: Слова 26 стран Евросоюза в поддержку Киева не имеют юридической силы
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что заявление 26 стран Евросоюза в поддержку Украины не имеет юридической силы. Всё дело в том, что такие документы должны приниматься только консенсусом, а Будапешт своего согласия не давал. Заявление политика прозвучало в программе радиостанции Kossuth.
«Эта политическая декларация в поддержку Украины не имеет значения с юридической точки зрения», — сказал Сийярто.
Он добавил, что данное заявление лишь отражает политическое мнение 26 государств ЕС. Венгрия не поддалась давлению, а потому документ не имеет юридической силы.
Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз отложил принятие заявления о поддержке Украины из-за позиции Венгрии. Текст получил поддержку 26 глав государств, но не был принят из-за возражений венгерского премьера Виктора Орбана. Напомним, что лидеры ЕС согласовали план Еврокомиссии на сумму 800 миллиардов евро для усиления обороны.
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