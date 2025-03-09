Сийярто: Слова 26 стран Евросоюза в поддержку Киева не имеют юридической силы

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что заявление 26 стран Евросоюза в поддержку Украины не имеет юридической силы. Всё дело в том, что такие документы должны приниматься только консенсусом, а Будапешт своего согласия не давал. Заявление политика прозвучало в программе радиостанции Kossuth.