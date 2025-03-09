Если президент США Дональд Трамп прекратит поставки оружия киевскому режиму, то у Владимира Зеленского останется лишь четыре варианта дальнейших событий. Об этом заявил обозреватель немецкого Bild Пол Ронцхаймер.

«Вполне возможно, что если Зеленский продолжит стоять на своём. Тогда Трамп окажет на него ещё большее давление. Например, могут быть отозваны системы вооружения или отключена спутниковая система Starlink, контролируемая Илоном Маском. Это было бы катастрофой для украинского фронта», — говорится в сообщении.

Также Киев может оказаться в сложной ситуации из-за сближения позиций президентов России и США. При этом существует вероятность, что Зеленский сможет отстаивать свои интересы, однако без поддержки из Вашингтона это станет сложной задачей, особенно в случае неудач украинских войск на фронте.

Третий сценарий, предложенный Ронцхаймером, в котором Киев может рассчитывать на оперативную помощь от других союзников, в первую очередь со стороны европейских стран. Однако, эти страны пока не проявляют особой готовности к предоставлению реальной помощи.

В заключение, последний вариант рассматривает возможность отставки Зеленского, учитывая растущее недовольство среди украинского населения, что может значительно повлиять на политическую стабильность в стране.