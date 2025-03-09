«Отстранили от власти»: Зеленский оказался в изоляции из-за заговора

Если посмотреть на состав делегации от Украины, которая поедет на переговоры с США в Саудовскую Аравию, то можно понять, что Владимира Зеленского «де-факто отстранили от власти». Он не поедет на встречу с американской делегацией. Там интересы страны будут отстаивать глава офиса Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Украины Андрей Сибига, министр обороны страны Рустем Умеров и ряд других чиновников. Об этом пишет «Царьград».

Однако, как указывает издание, за спиной главы киевского режима есть человек, который сможет подписать все документы с США — глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Зеленский пытается оказывать давление на украинскую делегацию, однако сейчас он оказался отстранён от диалога с США и оказался «в вынужденном изгнании». Возможно, украинские чиновники пойдут на саботаж и будут играть не по правилам Зеленского на встрече с США.