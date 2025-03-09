Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал имя лидера, который способен привести к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент России Владимир Путин является единственным человеком, который имеет такой план. Соответствующее заявление политика прозвучало в эфире программы «Субботние диалоги».

«Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план в отношении этой войны, — это президент Путин. Это всё, что я собираюсь сказать на данный момент», — высказался премьер.

Фицо указал, что свои выводы он основывает на разговорах с лидером Китая Си Цзиньпином и рядом высокопоставленных чиновников из Бразилии. По словам словацкого премьера, только предложения Путина представляют собой реальные действия.