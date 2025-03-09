Фицо назвал имя лидера, способного мирным путём завершить конфликт на Украине
Фицо: Только у Путина есть план мирного урегулирования конфликта на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал имя лидера, который способен привести к мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент России Владимир Путин является единственным человеком, который имеет такой план. Соответствующее заявление политика прозвучало в эфире программы «Субботние диалоги».
«Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план в отношении этой войны, — это президент Путин. Это всё, что я собираюсь сказать на данный момент», — высказался премьер.
Фицо указал, что свои выводы он основывает на разговорах с лидером Китая Си Цзиньпином и рядом высокопоставленных чиновников из Бразилии. По словам словацкого премьера, только предложения Путина представляют собой реальные действия.
Ранее премьер-министр Словакии объяснил, почему Владимиру Зеленскому выгодно продолжение конфликта. По словам Фицо, экс-комика устраивает конфликт, ведь так Украина получает значительную финансовую помощь от некоторых стран. Кроме того, в Незалежной в таких условиях не могут пройти президентские выборы.
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