В США детям до 11 лет выдали кредитов на $312 миллионов

В период с 2020 по 2021 год американским детям в возрасте до 11 лет выдали кредитов на 312 миллионов долларов. Такими данными в соцсети X поделился департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.

«Управление по делам малого бизнеса предоставило 5 593 кредитов суммой в 312 миллионов долларов заёмщикам, чьи единственно указанные владельцы были [возрастом] 11 лет и младше», — сказано в посте.

По мнению DOGE, часть деловых соглашений с заёмщиками из этой возрастной категорий действительно могут существовать. Однако в департаменте не считают, что это справедливо для всех 5,5 тысячи случаев.