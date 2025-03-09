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9 марта, 19:18

В США детям до 11 лет выдали кредитов на $312 миллионов

В период с 2020 по 2021 год американским детям в возрасте до 11 лет выдали кредитов на 312 миллионов долларов. Такими данными в соцсети X поделился департамент эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска.

«Управление по делам малого бизнеса предоставило 5 593 кредитов суммой в 312 миллионов долларов заёмщикам, чьи единственно указанные владельцы были [возрастом] 11 лет и младше», — сказано в посте.

По мнению DOGE, часть деловых соглашений с заёмщиками из этой возрастной категорий действительно могут существовать. Однако в департаменте не считают, что это справедливо для всех 5,5 тысячи случаев.

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Это не первый подобный случай с участием Управления по делам малого бизнеса (SBA) и DOGE. Несколькими днями ранее выяснилось, что за тот же временной отрезок SBA выдало более 3 тысяч кредитов людям возрастом 115+, которые получили суммарно 333 миллиона долларов.

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Shutterstock / FOTODOM / privilege

Илья Пушкарев
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