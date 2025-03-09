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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
9 марта, 19:56

ВС РФ поразили броневик YPR-765 дальнобойным дроном на дистанции 30 километров

Российские военные продемонстрировали ювелирную точность в зоне спецоперации. FPV-беспилотник наших дроноводов поразил бронетранспортёр YPR-765 противника на расстоянии 30 километров.

Оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным Радистка поделилась с РИА «Новости» деталями операции. По её словам, для удара использовали беспилотник «Молния», который нёс боеприпас большого веса.

«Более яркий крайний наш выход был с поражением YPR-765. Поражение было «Молнией» с боеприпасом большого веса. Соответственно, YPR сразу же был уничтожен. Поражаемая цель находилась на расстоянии более 30 километров», — отметила девушка.

Оператор добавила, что сейчас в арсенале наших дроноводов появились и более дальнобойные БПЛА «Молния-2». Они способны работать на расстоянии свыше 60 километров.

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А ранее российский дрон отряда спецназначения «Вега» вышел победителем из «схватки» с украинским БПЛА «Баба-Яга». Кадры беспилотной дуэли публиковал Life.ru.

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Антон Голыбин
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