ВС РФ поразили броневик YPR-765 дальнобойным дроном на дистанции 30 километров

Российские военные продемонстрировали ювелирную точность в зоне спецоперации. FPV-беспилотник наших дроноводов поразил бронетранспортёр YPR-765 противника на расстоянии 30 километров.

Оператор FPV-дронов 1-й Славянской бригады 51-й армии ВС РФ с позывным Радистка поделилась с РИА «Новости» деталями операции. По её словам, для удара использовали беспилотник «Молния», который нёс боеприпас большого веса.

«Более яркий крайний наш выход был с поражением YPR-765. Поражение было «Молнией» с боеприпасом большого веса. Соответственно, YPR сразу же был уничтожен. Поражаемая цель находилась на расстоянии более 30 километров», — отметила девушка.

Оператор добавила, что сейчас в арсенале наших дроноводов появились и более дальнобойные БПЛА «Молния-2». Они способны работать на расстоянии свыше 60 километров.