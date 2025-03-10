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9 марта, 21:14

Здание с кафе и гостиницей загорелось на Кубани, огонь охватил 500 «квадратов»

Крупный пожар произошёл в Кропоткине Краснодарского края. Загорелось здание, где расположены кафе и гостиница. Огонь распространился на площадь 500 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

«На месте работают 62 специалиста и 19 единиц техники. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Пожар в Кропоткине. Обложка © МЧС России

В 0:12 мск пресс-служба МЧС уточнила, что открытое горение в здании удалось ликвидировать.

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А в Барнауле 9 марта произошёл пожар на Тёплом рынке. По словам очевидцев, возгоранию предшествовала серия взрывов. Пожару присвоен повышенный ранг.

Обложка ©

МЧС России

Антон Голыбин
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