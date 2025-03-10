Захарова подвергла критике экс-главу МИД РФ Козырева за советы Зеленскому

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью бывшего министра иностранных дел РФ Андрея Козырева журналисту Дмитрию Гордону*. Она раскритиковала переметнувшегося на сторону Киева дипломата в своём Telegram.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке?» — возмутилась Захарова.

Ранее Захарова также ответила на угрозы со стороны командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы*, который анонсировал третий удар по Крымскому мосту словами «Бог любит троицу». Представитель МИД заявила, что «с таким отношением к религии ПЦУ скоро обретёт его мощи».