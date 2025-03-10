Дональд Трамп допустил шатдаун в США к концу недели

Соединённым Штатам может грозить шатдаун, если Конгресс не успеет согласовать временное финансирование федправительства до конца этой недели. Такой сценарий допустил президент США Дональд Трамп.

«Это может случиться. Демократы этого хотят. Они хотят сломать страну», — сказал глава государства журналистам на борту президентского самолёта, выразив надежду на благоприятный исход.

Напомним, что ранее республиканцы в Конгрессе предложили законопроект о временном финансировании правительства до 30 сентября, предусматривающий увеличение оборонных расходов и сокращение трат на некоторые программы. Однако принятие инициативы остаётся под вопросом.