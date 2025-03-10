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Регион
10 марта, 00:38

Трамп: США почти возобновили передачу украинским военным разведданных

Вашингтон практически возобновил передачу разведданных украинской стороне. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, беседуя с пресс-пулом Белого дома на борту президентского самолёта.

Один из журналистов поинтересовался, рассматривает ли глава государства возможность отмены паузы в контексте обмена разведывательной информацией с Киевом.

«Мы почти закончили. Мы почти закончили», — ответил Трамп.

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Ранее американская разведка подтвердила, что украинские военные больше не имеют доступа к спутникам США. Также, по сообщениям СМИ, Штаты запретили Лондону делиться с Киевом разведданными.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Тимур Хингеев
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