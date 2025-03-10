Трамп: США почти возобновили передачу украинским военным разведданных

Вашингтон практически возобновил передачу разведданных украинской стороне. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, беседуя с пресс-пулом Белого дома на борту президентского самолёта.

Один из журналистов поинтересовался, рассматривает ли глава государства возможность отмены паузы в контексте обмена разведывательной информацией с Киевом.