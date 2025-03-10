Трамп: США почти возобновили передачу украинским военным разведданных
Вашингтон практически возобновил передачу разведданных украинской стороне. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, беседуя с пресс-пулом Белого дома на борту президентского самолёта.
Один из журналистов поинтересовался, рассматривает ли глава государства возможность отмены паузы в контексте обмена разведывательной информацией с Киевом.
«Мы почти закончили. Мы почти закончили», — ответил Трамп.
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