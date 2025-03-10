Французская разведка помогла ВСУ обстрелять рынок в Херсонской области из HIMARS

Украинские расчёты реактивных систем залпового огня HIMARS получили координаты от французских разведслужб перед нанесением удара по рынку в Херсонской области. Об этом стало известно «Военному обозревателю».

«Спутниковое целеуказание для американских ракет HIMARS осуществлялось с французских разведывательных аппаратов», — утверждают в «ВО».