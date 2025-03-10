Французская разведка помогла ВСУ обстрелять рынок в Херсонской области из HIMARS
«ВО»: Франция передала ВСУ координаты для удара HIMARS по Херсонской области
Украинские расчёты реактивных систем залпового огня HIMARS получили координаты от французских разведслужб перед нанесением удара по рынку в Херсонской области. Об этом стало известно «Военному обозревателю».
«Спутниковое целеуказание для американских ракет HIMARS осуществлялось с французских разведывательных аппаратов», — утверждают в «ВО».
Авторы ресурса добавили, что Франция взяла на себя лидерство в вопросе предоставления Киеву разведданных после решения США ограничить Украине доступ к своим спутникам. Это сделано для восстановления возможностей ВСУ.