Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
9 марта, 21:53

Французская разведка помогла ВСУ обстрелять рынок в Херсонской области из HIMARS

«ВО»: Франция передала ВСУ координаты для удара HIMARS по Херсонской области

Украинские расчёты реактивных систем залпового огня HIMARS получили координаты от французских разведслужб перед нанесением удара по рынку в Херсонской области. Об этом стало известно «Военному обозревателю».

«Спутниковое целеуказание для американских ракет HIMARS осуществлялось с французских разведывательных аппаратов», — утверждают в «ВО».

Авторы ресурса добавили, что Франция взяла на себя лидерство в вопросе предоставления Киеву разведданных после решения США ограничить Украине доступ к своим спутникам. Это сделано для восстановления возможностей ВСУ.

Врачи из Крыма выехали в Херсонскую область после ракетного удара ВСУ по рынку
Врачи из Крыма выехали в Херсонскую область после ракетного удара ВСУ по рынку

Напомним, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях Херсонской области вечером 9 марта. Жертвами трагедии стали три человека.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Тимур Хингеев
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