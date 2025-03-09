Врачи из Крыма выехали в Херсонскую область после ракетного удара ВСУ по рынку
В село Великая Копань Херсонской области после атаки ВСУ выехали врачи из Крыма. На место происшествия направлен реанимобиль с нейрохирургом, сообщает Минздрав полуострова.
«Направляется нам встречный реанимобиль со специалистом, с нейрохирургом из Крыма. При необходимости окажут в Скадовске помощь и заберут пациента на себя», — цитирует ведомство РИА «Новости».
Напомним, что сегодня ВСУ нанесли удар при помощи двух РСЗО HIMARS производства США по торговым рядам. Губернатор региона Владимир Сальдо подчеркнул, что противник специально выбрал место, где находились десятки мирных жителей и фермеров. Согласно последним данным, жертвами ракетного удара ВСУ стали три человека.
Telegram / Владимир Сальдо