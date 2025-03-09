Врачи из Крыма выехали в Херсонскую область после ракетного удара ВСУ по рынку

В село Великая Копань Херсонской области после атаки ВСУ выехали врачи из Крыма. На место происшествия направлен реанимобиль с нейрохирургом, сообщает Минздрав полуострова.

«Направляется нам встречный реанимобиль со специалистом, с нейрохирургом из Крыма. При необходимости окажут в Скадовске помощь и заберут пациента на себя», — цитирует ведомство РИА «Новости».