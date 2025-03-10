У Сергея Мавроди не нашлось наследников

Умерший в 2018 году основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди де-факто не оставил наследников, утверждает РИА «Новости». С момента его смерти никто так и не открыл наследственное дело, стало известно агентству.

Согласно российскому законодательству, дело должно быть открыто в течение шести месяцев после смерти человека. Если в указанный срок никто не заявил прав на имущество, наследники имеют возможность обратиться в суд с просьбой восстановить срок для принятия наследства.

Однако в случае с Мавроди за почти семи лет судебные и правовые органы не зафиксировали ни одного соответствующего обращения.