У Сергея Мавроди не нашлось наследников
РИАН: У основателя «МММ» Сергея Мавроди не нашлось наследников
Сергей Мавроди. Обложка © ТАСС / Максим Шеметов
Умерший в 2018 году основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди де-факто не оставил наследников, утверждает РИА «Новости». С момента его смерти никто так и не открыл наследственное дело, стало известно агентству.
Согласно российскому законодательству, дело должно быть открыто в течение шести месяцев после смерти человека. Если в указанный срок никто не заявил прав на имущество, наследники имеют возможность обратиться в суд с просьбой восстановить срок для принятия наследства.
Однако в случае с Мавроди за почти семи лет судебные и правовые органы не зафиксировали ни одного соответствующего обращения.
Сергей Мавроди скончался в Москве от сердечного приступа 26 марта 2018 года. Основателю финансовой пирамиды было 62 года. Известно, что он оставил долгов как минимум на полтора миллиарда рублей. Чуть более двухсот тысяч из них — это долг за госпошлины, а ещё 250 миллионов — «взыскания имущественного характера».