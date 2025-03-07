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7 марта, 01:45

Герой рекламы МММ актёр Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес

Актёр Владимир Пермяков, ставший известным благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе пирамиды МММ, намерен покорить театральные подмостки. Он обратился к религиозной тематике и создал несколько христианских пьес, для которых теперь ищет меценатов.

«Я ищу спонсора и талантливого режиссёра, который поймёт мою символику и образы», — поделился Пермяков в беседе с Mash.

Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес. Видео © Telegram / Mash

Первая пьеса — «Рождение» — рассказывает о человеке, который в 90-е сделал ошибку, но Пермяков уверяет, что она автобиографична. Вторая пьеса называется «Перестройка» и посвящена событиям той эпохи. Все тексты Пермякова пронизаны православной тематикой и евангельскими мотивами, напоминая стиль поэмы «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева.

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Ранее Life.ru о возбуждении уголовного дела против российского актёра Глеба Калюжного. Его обвиняют в уклонении от службы в армии, что может обернуться для него двумя годами лишения свободы. Журналисты выяснили, что 26-летний Калюжный пытался симулировать сотрясение мозга, чтобы избежать призыва.

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VK / Леня Голубков. Официальная группа В.С. Пермякова

Лия Мурадьян
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