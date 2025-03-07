Герой рекламы МММ актёр Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес
Актёр Владимир Пермяков, ставший известным благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе пирамиды МММ, намерен покорить театральные подмостки. Он обратился к религиозной тематике и создал несколько христианских пьес, для которых теперь ищет меценатов.
«Я ищу спонсора и талантливого режиссёра, который поймёт мою символику и образы», — поделился Пермяков в беседе с Mash.
Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес. Видео © Telegram / Mash
Первая пьеса — «Рождение» — рассказывает о человеке, который в 90-е сделал ошибку, но Пермяков уверяет, что она автобиографична. Вторая пьеса называется «Перестройка» и посвящена событиям той эпохи. Все тексты Пермякова пронизаны православной тематикой и евангельскими мотивами, напоминая стиль поэмы «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева.
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