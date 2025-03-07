Герой рекламы МММ актёр Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес

Актёр Владимир Пермяков, ставший известным благодаря роли Лёни Голубкова в рекламе пирамиды МММ, намерен покорить театральные подмостки. Он обратился к религиозной тематике и создал несколько христианских пьес, для которых теперь ищет меценатов.

«Я ищу спонсора и талантливого режиссёра, который поймёт мою символику и образы», — поделился Пермяков в беседе с Mash.

Владимир Пермяков ищет спонсора для пьес. Видео © Telegram / Mash