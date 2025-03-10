Гигантская дыра «засосала» легковушку в Уфе — видео

В Уфе припаркованный автомобиль Lada Kalina провалился под землю в результате просадки грунта. Инцидент произошёл во дворе жилого дома поздней ночью, сообщает Управление гражданской защиты города. К счастью, никто не пострадал.

Этот момент запечатлела уличная камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как под автомобилем появляется огромная яма, и машина падает в неё капотом вперёд. От удара о землю на транспортном средстве замигали аварийки.

Автомобиль уходит под землю в Уфе. Видео © VK / Уфимское Времечко | Новости Уфы и Башкирии

«На место были направлены экстренные службы, в том числе спасатели ПСО Управления гражданской защиты Уфы. Опасный участок диаметром семь метров и глубиной восемь метров огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли», — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели произвели эвакуацию других автомобилей, припаркованных вблизи места происшествия. Специалисты приступили к выяснению причин просадки для разработки мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.