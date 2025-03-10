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Регион
10 марта, 05:09

Милей объявит траур в связи с гибелью 16 человек из-за наводнения в Аргентине

Спасатели продолжают поисковые работы. Обложка © X / FEAR OF GOD IS WISDOM

Спасатели продолжают поисковые работы. Обложка © X / FEAR OF GOD IS WISDOM

Президент Аргентины Хавьер Милей в ближайшее время объявит трёхдневный траур из-за смертельного наводнения на юге провинции Буэнос-Айрес. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли не менее 16 человек.

Спасатели продолжают работы по поиску двух детей, пропавших во время трагедии. Из затопленных районов в городе Баия-Бланка эвакуированы свыше 960 человек. Из-за высокого уровня воды повреждения получили многие дома, наблюдаются перебои с электроснабжением.

Напомним, что наводнение обрушилось на регион 7 марта, когда в Баия-Бланке за несколько часов выпало около 300 миллиметров осадков. Для устранения последствий правительство обещало выделить 10 миллиардов песо.

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А остров Лонг-Айленд в американском штате Нью-Йорк между тем охватили неконтролируемые низовые пожары. Губернатор Кэти Хокул объявила чрезвычайное положение.

Тимур Хингеев
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