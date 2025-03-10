Милей объявит траур в связи с гибелью 16 человек из-за наводнения в Аргентине

Президент Аргентины Хавьер Милей в ближайшее время объявит трёхдневный траур из-за смертельного наводнения на юге провинции Буэнос-Айрес. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли не менее 16 человек.

Спасатели продолжают работы по поиску двух детей, пропавших во время трагедии. Из затопленных районов в городе Баия-Бланка эвакуированы свыше 960 человек. Из-за высокого уровня воды повреждения получили многие дома, наблюдаются перебои с электроснабжением.

Напомним, что наводнение обрушилось на регион 7 марта, когда в Баия-Бланке за несколько часов выпало около 300 миллиметров осадков. Для устранения последствий правительство обещало выделить 10 миллиардов песо.