Склад в Новокуйбышевске горит на площади 1,5 тысячи квадратов, в здании рухнула крыша
Кровля горящего в Самарской области склада обрушилась на площади 1 тыс. кв. м
В Самарской области на складе начался крупный пожар, огонь охватил 1 500 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия уже работают сотрудники МЧС России, на вызов приехали 87 человек и 27 единиц техники.
Пожар на складе в Самарской области. Видео © Telegram / МЧС России
«В Новокуйбышевске, на улице Молодогвардейской, горит помещение на 1 500 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В результате возгорания на складе также обрушилась кровля на площади одна тысяча квадратных метров. Для тушения огня объявлен повышенный ранг вызова – №2. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.
Ранее Life.ru рассказал о пожаре, который произошёл на рынке в Махачкале. Он охватил 400 квадратных метров — три ангара. Сначала в ведомстве сообщили о риске распространения огня на соседнее здание, но впоследствии спасателям удалось справиться с открытым горением.
Telegram / МЧС России