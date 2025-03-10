Склад в Новокуйбышевске горит на площади 1,5 тысячи квадратов, в здании рухнула крыша

В Самарской области на складе начался крупный пожар, огонь охватил 1 500 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия уже работают сотрудники МЧС России, на вызов приехали 87 человек и 27 единиц техники.

Пожар на складе в Самарской области. Видео © Telegram / МЧС России

«В Новокуйбышевске, на улице Молодогвардейской, горит помещение на 1 500 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В результате возгорания на складе также обрушилась кровля на площади одна тысяча квадратных метров. Для тушения огня объявлен повышенный ранг вызова – №2. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.