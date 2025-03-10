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10 марта, 07:02

Склад в Новокуйбышевске горит на площади 1,5 тысячи квадратов, в здании рухнула крыша

Кровля горящего в Самарской области склада обрушилась на площади 1 тыс. кв. м

В Самарской области на складе начался крупный пожар, огонь охватил 1 500 квадратных метров. Сейчас на месте происшествия уже работают сотрудники МЧС России, на вызов приехали 87 человек и 27 единиц техники.

Пожар на складе в Самарской области. Видео © Telegram / МЧС России

«В Новокуйбышевске, на улице Молодогвардейской, горит помещение на 1 500 квадратах. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В результате возгорания на складе также обрушилась кровля на площади одна тысяча квадратных метров. Для тушения огня объявлен повышенный ранг вызова – №2. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

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Ранее Life.ru рассказал о пожаре, который произошёл на рынке в Махачкале. Он охватил 400 квадратных метров — три ангара. Сначала в ведомстве сообщили о риске распространения огня на соседнее здание, но впоследствии спасателям удалось справиться с открытым горением.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Наталья Афонина
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