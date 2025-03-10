Отсидевший пять лет экс-министр Улюкаев передумал избавляться от судимости
Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев/ Ajnj ∞ Агентство «Москва» / Никеричев Андрей
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости за вымогательство взятки в $2 млн у руководства нефтяной компании «Роснефть». Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
«Мой подзащитный принял решение отозвать ходатайство о снятии», — объявил на заседании адвокат Улюкаева Олег Бессонов.
Судья постановил прекратить производство по ходатайству Улюкаева.
Напомним, Алексей Улюкаев руководил Минэкономразвития с 2013 по 2016 годы, а в 2018 году был приговорён к восьми годам тюрьмы по обвинению в получении взятки. Освободился он по УДО 12 мая 2022 года после пяти с половиной лет. Сам экс-чиновник утверждает, что стал жертвой провокации. 9 марта Улюкаев попросил суд снять с него судимость.