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10 марта, 06:59

Отсидевший пять лет экс-министр Улюкаев передумал избавляться от судимости

Экс-глава МЭР Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев/ Ajnj ∞ Агентство «Москва» / Никеричев Андрей

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев/ Ajnj ∞ Агентство «Москва» / Никеричев Андрей

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости за вымогательство взятки в $2 млн у руководства нефтяной компании «Роснефть». Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

«Мой подзащитный принял решение отозвать ходатайство о снятии», — объявил на заседании адвокат Улюкаева Олег Бессонов.

Судья постановил прекратить производство по ходатайству Улюкаева.

Адвокат рассказал о карьерных перспективах Улюкаева после снятия судимости
Адвокат рассказал о карьерных перспективах Улюкаева после снятия судимости

Напомним, Алексей Улюкаев руководил Минэкономразвития с 2013 по 2016 годы, а в 2018 году был приговорён к восьми годам тюрьмы по обвинению в получении взятки. Освободился он по УДО 12 мая 2022 года после пяти с половиной лет. Сам экс-чиновник утверждает, что стал жертвой провокации. 9 марта Улюкаев попросил суд снять с него судимость.

Андрей Бражников
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