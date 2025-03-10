Новые особые экономические зоны появятся в трёх регионах России

Три новые экономические зоны (ОЭЗ) создадут в России, они появятся в Подмосковье, Вологодской и Новосибирской областях. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующие постановления, говорится на сайте правительства.

«В России продолжается работа по формированию территорий с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы могут реализовывать важные для развития экономики проекты на льготных условиях», — говорится в публикации.

Первая ОЭЗ «Вологодская» появится в окрестностях региональной столицы, а резидентами станут шесть компаний. Организации будут заниматься производством мебели, подшипников, амальгамных ламп низкого давления, металлургией, а также изготовлением домокомплектов и деревянных строительных материалов. Общий объём инвестиций превысит 8,7 миллиарда рублей и будет открыто 788 новых рабочих мест.

Вторую особую экономическую зону создадут в двух районах, расположенных неподалеку от Новосибирска. Ожидается, что пять компаний, которые будут работать в этом регионе, привлекут свыше 9,2 миллиарда рублей инвестиций и обеспечат создание более 700 новых рабочих мест.

В южной части Московской области будет запущена особая экономическая зона «Большой Серпухов». В регионе запланировано осуществление семи инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций свыше восьми миллиардов рублей, что позволит создать почти 900 новых рабочих мест.

Инвесторы планируют организовать производство медикаментов, разработать автономные устройства для тушения пожаров, создать систему дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов, а также разработать отечественное оборудование для изучения ДНК.