Представителя британского посольства вызвали в МИД РФ после шпионского скандала
В МИД России вызвали представителя Посольства Британии в Москве
Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало представителя посольства Великобритании в Москве в связи с лишением двух дипломатов аккредитации из-за выявленных признаков разведывательной деятельности. Об этом проинформировало российское внешнеполитическое ведомство.
В МИД РФ вызвали представителя Посольства Великобритании в Москве. Видео © Telegram / МИД России
«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.
Ранее сообщалось, что в России раскрыли деятельность двух британских шпионов, которые собирали секретные сведения под прикрытием дипмиссии в Москве. Они должны будут покинуть Россию в течение двух недель. Имена шпионов — Алкеш Одедра (второй секретарь посольства) и Майкл Скиннер (муж первого секретаря политического отдела диппредставительства Табасум Рашид).
Life.ru