Представителя британского посольства вызвали в МИД РФ после шпионского скандала

Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало представителя посольства Великобритании в Москве в связи с лишением двух дипломатов аккредитации из-за выявленных признаков разведывательной деятельности. Об этом проинформировало российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД РФ вызвали представителя Посольства Великобритании в Москве. Видео © Telegram / МИД России

«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.