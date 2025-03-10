Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 07:54

Представителя британского посольства вызвали в МИД РФ после шпионского скандала

В МИД России вызвали представителя Посольства Британии в Москве

Министерство иностранных дел Российской Федерации вызвало представителя посольства Великобритании в Москве в связи с лишением двух дипломатов аккредитации из-за выявленных признаков разведывательной деятельности. Об этом проинформировало российское внешнеполитическое ведомство.

В МИД РФ вызвали представителя Посольства Великобритании в Москве. Видео © Telegram / МИД России

«В МИД России в связи с лишением аккредитации за признаки разведывательной деятельности вызван представитель посольства Британии в Москве», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале МИД РФ.

В США заметили ухудшение отношения Трампа к Британии
В США заметили ухудшение отношения Трампа к Британии

Ранее сообщалось, что в России раскрыли деятельность двух британских шпионов, которые собирали секретные сведения под прикрытием дипмиссии в Москве. Они должны будут покинуть Россию в течение двух недель. Имена шпионов — Алкеш Одедра (второй секретарь посольства) и Майкл Скиннер (муж первого секретаря политического отдела диппредставительства Табасум Рашид).

Обложка ©

Life.ru

Ольга Сливченко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar