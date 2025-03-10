Ближний Восток утратил лидерство в получении оружия из США

Согласно информации, представленной газетой Financial Times, Европа впервые за два десятилетия стала ведущим получателем американского оружия, обойдя Ближний Восток. Это утверждение основано на данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

При этом Саудовская Аравия продолжает оставаться крупнейшим покупателем американских вооружений. В то же время, импорт оружия в европейские страны увеличился более чем в два раза с 2020 по 2024 годы по сравнению с предыдущими пятью годами, что связано с конфликтом в Украине.

Доля США в военном импорте Европы возросла с 52% в период с 2015 по 2019 год до 64%.