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Регион
10 марта, 09:18
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Младший брат столкнул старшего в бассейн с крокодилом на глазах у родителей

NTK: Маленький мальчик столкнул брата в бассейн с крокодилом в Гондурасе

В Гондурасе младший брат устроил старшему экстремальное купание, столкнув его в бассейн с крокодилом. Об инциденте сообщает издание Need To Know (NTK).

Брат столкнул подростка в бассейн с крокодилом. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Need To Know

Видео запечатлело страшную сцену из жизни местного семейства. Собравшиеся у бассейна наблюдали за рептилией, отдыхавшей на дне. В какой-то момент маленький сорванец подошёл к склонившемуся над водой брату и толкнул его в бассейн.

Перепуганный подросток с воплями выскочил на берег под смех окружающих. Попытку мести пресекли бдительные родители.

Видеоролик спровоцировал волну негодования в Гондурасе. Пользователи соцсетей отреагировали на кадры, выразив недоумение и раскритиковав родителей за равнодушие во время происшествия.

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Ранее сообщалось, что сводный брат изнасиловал свою младшую сестру на отдыхе на Кубани. 13-летняя девочка молчала о случившемся год, после чего страшную правду узнал отец и сообщил обо всём в полицию.

Обложка ©

Freepik / DejaVu Designs

Ольга Сливченко
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