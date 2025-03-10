Младший брат столкнул старшего в бассейн с крокодилом на глазах у родителей

В Гондурасе младший брат устроил старшему экстремальное купание, столкнув его в бассейн с крокодилом. Об инциденте сообщает издание Need To Know (NTK).

Брат столкнул подростка в бассейн с крокодилом. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Need To Know

Видео запечатлело страшную сцену из жизни местного семейства. Собравшиеся у бассейна наблюдали за рептилией, отдыхавшей на дне. В какой-то момент маленький сорванец подошёл к склонившемуся над водой брату и толкнул его в бассейн.

Перепуганный подросток с воплями выскочил на берег под смех окружающих. Попытку мести пресекли бдительные родители.

Видеоролик спровоцировал волну негодования в Гондурасе. Пользователи соцсетей отреагировали на кадры, выразив недоумение и раскритиковав родителей за равнодушие во время происшествия.