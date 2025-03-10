Километровый ледник посреди России: Человечеству пообещали новый ледниковый период

Новый ледниковый период начнётся на Земле через 10 тысяч лет, считают учёные. Их прогноз опубликован в журнале Science.

Специалисты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре полагают, что на среднюю полосу России надвинется ледник, высота которого составит несколько километров. Такой прогноз основан на анализе предыдущих периодов глобального похолодания. Учёные связали их с колебаниями земной оси.

Вместе с тем отмечается, что человечество уже нарушило природные циклы, помешать возникновению нового ледникового периода могут выбросы углекислого газа.