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10 марта, 08:56

Километровый ледник посреди России: Человечеству пообещали новый ледниковый период

Science: Новый ледниковый период наступит на Земле через 10 тысяч лет

Новый ледниковый период начнётся на Земле через 10 тысяч лет, считают учёные. Их прогноз опубликован в журнале Science.

Специалисты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре полагают, что на среднюю полосу России надвинется ледник, высота которого составит несколько километров. Такой прогноз основан на анализе предыдущих периодов глобального похолодания. Учёные связали их с колебаниями земной оси.

Вместе с тем отмечается, что человечество уже нарушило природные циклы, помешать возникновению нового ледникового периода могут выбросы углекислого газа.

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Ранее Life.ru писал, что в американской Долине Смерти возникло уникальное озеро. Водоём уже разросся до размеров десять на пять километров.

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Shutterstock / FOTODOM / Jagoush

Никита Никонов
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