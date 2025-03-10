Нашли с пакетом на голове: Школьница до смерти надышалась дезодорантом в Ленобласти
Шестиклассница умерла, надышавшись газом в Лодейном Поле
Шестиклассницу из Лодейного Поля нашли без признаков жизни с пакетом на голове, рядом с ней лежали пять баллонов с газовым дезодорантом. Причиной смерти стала асфиксия, сообщает Mash на Мойке.
Ранее семья не была на виду у правоохранительных органов, школьницу воспитывал только отец. Как рассказали друзья девочки, погибшая уже ранее предлагала им подышать газом. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее Life.ru сообщал, что школьник трагически погиб 8 марта в Подмосковье. Подруга подростка подарила ему наушники, и он хотел ответить чем-то аналогичным. Вместе с семьей он подбирал подарок, они решили, что подойдёт и тарелка. Однако мальчику это не понравилось, и вскоре его нашли во дворе без признаков жизни.
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