Нашли с пакетом на голове: Школьница до смерти надышалась дезодорантом в Ленобласти

Шестиклассницу из Лодейного Поля нашли без признаков жизни с пакетом на голове, рядом с ней лежали пять баллонов с газовым дезодорантом. Причиной смерти стала асфиксия, сообщает Mash на Мойке.

Ранее семья не была на виду у правоохранительных органов, школьницу воспитывал только отец. Как рассказали друзья девочки, погибшая уже ранее предлагала им подышать газом. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.