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10 марта, 10:09

Нашли с пакетом на голове: Школьница до смерти надышалась дезодорантом в Ленобласти

Шестиклассница умерла, надышавшись газом в Лодейном Поле

Шестиклассницу из Лодейного Поля нашли без признаков жизни с пакетом на голове, рядом с ней лежали пять баллонов с газовым дезодорантом. Причиной смерти стала асфиксия, сообщает Mash на Мойке.

Ранее семья не была на виду у правоохранительных органов, школьницу воспитывал только отец. Как рассказали друзья девочки, погибшая уже ранее предлагала им подышать газом. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Нижнем Тагиле подросток сорвался с крыши многоэтажки и погиб
В Нижнем Тагиле подросток сорвался с крыши многоэтажки и погиб

Ранее Life.ru сообщал, что школьник трагически погиб 8 марта в Подмосковье. Подруга подростка подарила ему наушники, и он хотел ответить чем-то аналогичным. Вместе с семьей он подбирал подарок, они решили, что подойдёт и тарелка. Однако мальчику это не понравилось, и вскоре его нашли во дворе без признаков жизни.

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Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Александра Мышляева
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