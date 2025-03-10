«Это для себя»: В Пулково остановили «владыку океана» с сотней живых лобстеров из ОАЭ
Пулковские таможенники помешали незаконному ввозу партии живых омаров из ОАЭ
Живые лобстеры. Обложка © Предоставлено ФТС России
Пулковские таможенники остановили прилетевшего из ОАЭ гражданина, у которого в багаже были непринуждённо припрятаны 107 живых лобстеров. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.
Чемодан с омарами. Видео © Предоставлено ФТС России
«66 кг живых членистоногих пассажир перевозил в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом. При этом разрешительные документы на ввоз у авиапассажира отсутствовали», — отметили представители таможенной службы.
Он рассказал, лобстеров привёз для себя и намерен поселить их в своём бассейне. Позже мужчина сознался, что дары моря заказал ему один московский ресторан. Эксперты постановили, что омары принадлежат к роду Homarinus. Партия, которую пытались провезти, оценивается в РФ почти в 700 тысяч рублей. На него завели два дела об административных правонарушениях, по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров» и по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров».
Ранее российские таможенники задержали на границе с Белоруссией грузовик, в котором находилось более 140 килограмм гашиша на 350 миллионов рублей. Наркотики расфасовали по брикетам и поместили в тайник под креслом у водителя.