«Это для себя»: В Пулково остановили «владыку океана» с сотней живых лобстеров из ОАЭ

Пулковские таможенники остановили прилетевшего из ОАЭ гражданина, у которого в багаже были непринуждённо припрятаны 107 живых лобстеров. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Он рассказал, лобстеров привёз для себя и намерен поселить их в своём бассейне. Позже мужчина сознался, что дары моря заказал ему один московский ресторан. Эксперты постановили, что омары принадлежат к роду Homarinus. Партия, которую пытались провезти, оценивается в РФ почти в 700 тысяч рублей. На него завели два дела об административных правонарушениях, по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров» и по ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров».