Суд оправдал треш-стримера по делу об угрозах Мизулиной

Стоит отметить, что в обвинительном заключении нанесённый Дурдиевым вред здоровью был квалифицирован как тяжкий, при этом в постановлении судьи говорилось о лёгком вреде. От уголовного наказания стримера освободили в связи с истечением срока давности.

По версии обвинения, в июне 2021 года Дурдиев, находясь в центре Ярославля, вступил в конфликт с мужчиной и нанёс ему многочисленные удары, причинив тяжкий вред здоровью. Мизулина обратилась в МВД России с просьбой провести проверку по поводу избиений, после чего Дурдиев был арестован. В ночь на 13 февраля во время онлайн-трансляции он оскорбил Мизулину и высказал ей угрозу убийством, используя ненормативную лексику. Адвокат отметил, что в тот момент его подзащитный был пьян, но на следующий день он извинился перед ней в эфире.