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Регион
10 марта, 09:31

Суд оправдал треш-стримера по делу об угрозах Мизулиной

В Ярославле суд признал невиновным треш-стримера Дурдиева в угрозах Мизулиной

Кировский районный суд Ярославля оправдал треш-стримера Аслана Дурдиева по делу об угрозах убийством в адрес главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. При этом блогеру назначили наказание в пяти месяцев исправительных работ за избиение человека.

Стоит отметить, что в обвинительном заключении нанесённый Дурдиевым вред здоровью был квалифицирован как тяжкий, при этом в постановлении судьи говорилось о лёгком вреде. От уголовного наказания стримера освободили в связи с истечением срока давности.

По версии обвинения, в июне 2021 года Дурдиев, находясь в центре Ярославля, вступил в конфликт с мужчиной и нанёс ему многочисленные удары, причинив тяжкий вред здоровью. Мизулина обратилась в МВД России с просьбой провести проверку по поводу избиений, после чего Дурдиев был арестован. В ночь на 13 февраля во время онлайн-трансляции он оскорбил Мизулину и высказал ей угрозу убийством, используя ненормативную лексику. Адвокат отметил, что в тот момент его подзащитный был пьян, но на следующий день он извинился перед ней в эфире.

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ТАСС / Сергей Петров

Никита Никонов
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