Лукашенко сменил премьера Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Александра Турчина. Он сменит на этой должности Романа Головченко, который теперь возглавит Нацбанк, сообщает БелТА.

В Конституции республики Беларусь сказано, что главу правительства назначает президент после получения предварительного согласия Палаты представителей. Эта процедура состоялась, говорится в публикации.

Александр Турчин родился 2 июля 1975 года в городе Новогрудок. Свою трудовую деятельность он начал в 1997 году, заняв должность директора магазина, а спустя два года перешёл на работу в качестве государственного налогового инспектора в Новогрудском районе. Параллельно с работой он обучался в Белорусском государственном экономическом университете. После завершения учебы Турчин занял пост главного контролера-ревизора Министерства финансов в Новогрудском районе, а затем продолжил свою карьеру в Гродненской области. В 2004 году его назначили начальником финансового отдела Кореличского райисполкома, а через три года он стал заместителем председателя районного исполнительного комитета, курируя финансовые вопросы.

С 2010 по 2015 годы Александр Генрихович Турчин работал в Минском областном исполнительном комитете, где сначала занимал должность председателя комитета экономики, а затем стал заместителем губернатора Минской области. В 2015 году он получил более ответственную должность — помощника президента Белоруссии, а также главного инспектора по Гомельской области. В 2016 году Турчин был назначен руководителем Аппарата Совета Министров, а спустя два года стал первым вице-премьером страны. В декабре 2019 года он возглавил Минский облисполком и продолжил активно участвовать в решении экономических и социальных вопросов региона. В конце декабря 2024 года Александр Турчин был удостоен государственной награды — Ордена Отечества III степени, что свидетельствует о его значительном вкладе в развитие страны и эффективной работе на высоких должностях.