Хинштейн: Трёх жителей Курской области госпитализировали с истощением

Трёх жителей населённых пунктов Курской области, которые были освобождены российскими войсками, экстренно доставили в областную клиническую больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, эти люди нуждаются в медицинской помощи из-за длительного пребывания на территории, контролируемой ВСУ. Некоторые из них находятся в состоянии истощения.

«В течение ночи из освобождённых населённых пунктов в Курскую областную клиническую больницу доставлены трое мирных жителей. Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях», — сообщил Хинштейн у себя в телеграм-канале.

По его информации, состояние двух мужчин не критическое: у них истощение и хронические заболевания. Однако у третьего жителя серьёзное истощение, а также последствия обморожения и травмы ног.