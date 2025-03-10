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10 марта, 10:05

Хинштейн: Трёх жителей Курской области госпитализировали с истощением

Трёх жителей населённых пунктов Курской области, которые были освобождены российскими войсками, экстренно доставили в областную клиническую больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, эти люди нуждаются в медицинской помощи из-за длительного пребывания на территории, контролируемой ВСУ. Некоторые из них находятся в состоянии истощения.

«В течение ночи из освобождённых населённых пунктов в Курскую областную клиническую больницу доставлены трое мирных жителей. Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях», сообщил Хинштейн у себя в телеграм-канале.

По его информации, состояние двух мужчин не критическое: у них истощение и хронические заболевания. Однако у третьего жителя серьёзное истощение, а также последствия обморожения и травмы ног.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Шебекино Белгородской области мужчина пострадал от сдетонировавшей рядом мины «колокольчик». Его госпитализировали в местную больницу. На территории домовладения пострадавшего выбиты окна в жилом доме и посечён осколками легковой автомобиль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Александра Мышляева
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