В Забайкалье 22 шахтёра попали в больницу с отравлением

В Забайкалье проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по причине массового отравления работников горнорудной компании. 22 шахтёра попали из-за этого в больницу, сообщает региональный СК.

Ранее в Подмосковье шесть детей попали в больницу из-за отравления китайскими соевыми палочками, видео с которыми набирают много просмотров в соцсетях. Мальчик принёс их с собой в школу, чтобы поделиться с друзьями, но в следующий раз они встретились уже в больничной палате.