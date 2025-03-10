В Забайкалье 22 шахтёра попали в больницу с отравлением
В Забайкалье проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» по причине массового отравления работников горнорудной компании. 22 шахтёра попали из-за этого в больницу, сообщает региональный СК.
«9 марта 2025 года в могочинскую больницу были доставлены 22 работника местной горнорудной компании с признаками пищевого отравления», — сказано в публикации.
Представителям СК предстоит опросить отравившихся шахтёров и руководство предприятия.
Ранее в Подмосковье шесть детей попали в больницу из-за отравления китайскими соевыми палочками, видео с которыми набирают много просмотров в соцсетях. Мальчик принёс их с собой в школу, чтобы поделиться с друзьями, но в следующий раз они встретились уже в больничной палате.
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