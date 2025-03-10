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10 марта, 12:26

Камера засняла смертельную резню инвалидов-колясочников под Новосибирском

В Бердске психбольной инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату

В Бердске Новосибирской области инвалид-колясочник зарезал неходячего соседа в пансионате для престалерых. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Бердске психбольной инвалид-колясочник зарезал соседа по пансионату. Видео © Mash Siberia

«В Бердске прокурор направил в суд уголовное дело об убийстве пожилого мужчины в пансионате для престарелых и инвалидов», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, ночью 19 января 2025 года психически больной 50-летний мужчина не менее семи раз ударил ножом 69-летнего соседа из-за конфликта. Тот умер на месте. Нападавший был задержан, психиатрическая экспертиза подтвердила его невменяемость.

Прокуратура просит суд о применении мер принудительного характера к задержанному.

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Ранее Life.ru писал, что мужчина зарезал и расчленил пенсионера на Ставрополье. Убийцу нашли спустя почти месяц — он проехал 311 км и скрывался в Нальчике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natee K Jindakum

Никита Никонов
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