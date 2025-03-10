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10 марта, 11:27

СМИ узнали о планах США смягчить антироссийские санкции на нефть

Bloomberg: В США разрабатывают схемы смягчения антироссийских санкций на нефть

Команда советников американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкционной политики в отношении России. Как сообщает агентство Bloomberg, ведётся обсуждение смягчение ограничительных мер против Москвы, в том числе представители Штатов прорабатывают варианты отмены ограничений, которые касаются цен на российскую нефть.

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Об изменении политики Белого дома в отношении Москвы стало известно ранее. Сообщается, что представители Соединённых Штатов не поддержали предложение Канады о создании рабочей группы, которая поможет в борьбе с путями обхода антироссийских санкций и так называемым «теневым флотом» РФ. Об этом стало известно после совещания «Большой семёрки».

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Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Ольга Сливченко
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