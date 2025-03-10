Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала таинственный сигнал из имён
Радиостанция Судного дня УВБ-76 снова вышла в эфир с таинственным сигналом. В этот раз транслировалась последовательность из мужских и женских имён, а также цифр.
«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван», — зачитал передачу монотонный голос.
Следом прозвучала короткая серия цифр. После неё голос вновь зачитал имена, но на этот раз список был другой: «Василий, Ольга, Дмитрий, Ольга, Константин, Леонид, Елена, Василий».
Ранее Life.ru рассказывал, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76, или, как её ещё называют, «жужжалка», удивила всплеском активности в минувшем февраля, когда транслировала сообщения аж 46 раз за месяц. Наиболее насыщенным днём стало 12 февраля, когда состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
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