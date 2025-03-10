Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала таинственный сигнал из имён

Радиостанция Судного дня УВБ-76 снова вышла в эфир с таинственным сигналом. В этот раз транслировалась последовательность из мужских и женских имён, а также цифр.

«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван», — зачитал передачу монотонный голос.

Следом прозвучала короткая серия цифр. После неё голос вновь зачитал имена, но на этот раз список был другой: «Василий, Ольга, Дмитрий, Ольга, Константин, Леонид, Елена, Василий».