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10 марта, 11:53

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала таинственный сигнал из имён

Радиостанция Судного дня УВБ-76 снова вышла в эфир с таинственным сигналом. В этот раз транслировалась последовательность из мужских и женских имён, а также цифр.

«Николай, Женя, Татьяна, Иван... Николай, Женя, Татьяна, Иван», — зачитал передачу монотонный голос.

Следом прозвучала короткая серия цифр. После неё голос вновь зачитал имена, но на этот раз список был другой: «Василий, Ольга, Дмитрий, Ольга, Константин, Леонид, Елена, Василий».

Радио «судного дня» снова в эфире: Какие шифры передала УВБ-76 после разговора Путина и Трампа
Радио «судного дня» снова в эфире: Какие шифры передала УВБ-76 после разговора Путина и Трампа

Ранее Life.ru рассказывал, что «Радиостанция Судного дня» УВБ-76, или, как её ещё называют, «жужжалка», удивила всплеском активности в минувшем февраля, когда транслировала сообщения аж 46 раз за месяц. Наиболее насыщенным днём стало 12 февраля, когда состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

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Shutterstock / FOTODOM / PitukTV

Юрий Лысенко
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