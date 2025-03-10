Ключевая ошибка: В США заподозрили Китай в краже российских технологий

Заключенная в 2015 году сделка по продаже истребителей Су-35 КНР стала ключевой ошибкой российской самолётостроительной отрасли. Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Крис Осборн.

По его мнению, заключение договора на сумму 2,5 миллиарда долларов было неверным решением. В рамках соглашения Поднебесная приобрела 24 самолёта.

«Китай, возможно, на самом деле не был заинтересован в том, чтобы «летать» на приобретённых Су-35, а просто позаимствовал или «украл» технологии для своего растущего авиапарка. Приобретение, а затем кража большего количества иностранных технологий согласуется с широко известной тактикой модернизации [техники] Китая», — утверждает автор.

Автор предположил, что Су-35 были нужны КНР только для того, чтобы изучить использованные в его создании технологии. В частности, интерес китайцев могли вызвать двигатели с управляемым вектором тяги, радар «Ирбис-Э» и современные комплексы РЭБ.