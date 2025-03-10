Отчёт правительства за 2024 год состоится в Государственной думе 26 марта

В Москве 26 марта пройдёт отчёт правительства за прошлый 2024 год, его заслушают в Государственной думе. На данный момент идёт подготовка к мероприятию, сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.

Правительство представит Госдуме свои ежегодные результаты деятельности, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой Федерального собрания. Кроме того, в ходе отчёта прозвучат вопросы к правительству. У россиян также есть возможность предложить свои темы для обсуждения.