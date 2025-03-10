Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 12:49

Отчёт правительства за 2024 год состоится в Государственной думе 26 марта

В Москве 26 марта пройдёт отчёт правительства за прошлый 2024 год, его заслушают в Государственной думе. На данный момент идёт подготовка к мероприятию, сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.

Правительство представит Госдуме свои ежегодные результаты деятельности, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой Федерального собрания. Кроме того, в ходе отчёта прозвучат вопросы к правительству. У россиян также есть возможность предложить свои темы для обсуждения.

В Правительстве России обсуждают расширение программы семейной ипотеки
В Правительстве России обсуждают расширение программы семейной ипотеки

Ранее стало известно, что в Правительстве России планируют пересчитать цену электричества в домах без газа. В стране упростят правила тарификации электроэнергии для домохозяйств, которые используют электрическое отопление. Это нововведение предназначено для уменьшения финансового бремени на потребителей, для которых электрообогрев является главным источником тепла.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar