Отчёт правительства за 2024 год состоится в Государственной думе 26 марта
В Москве 26 марта пройдёт отчёт правительства за прошлый 2024 год, его заслушают в Государственной думе. На данный момент идёт подготовка к мероприятию, сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.
Правительство представит Госдуме свои ежегодные результаты деятельности, в том числе по вопросам, поставленным нижней палатой Федерального собрания. Кроме того, в ходе отчёта прозвучат вопросы к правительству. У россиян также есть возможность предложить свои темы для обсуждения.
Ранее стало известно, что в Правительстве России планируют пересчитать цену электричества в домах без газа. В стране упростят правила тарификации электроэнергии для домохозяйств, которые используют электрическое отопление. Это нововведение предназначено для уменьшения финансового бремени на потребителей, для которых электрообогрев является главным источником тепла.
Life.ru