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10 марта, 12:55

CNN: Заместитель Марко Рубио распространял ложные слухи о его гомосексуальности*

Даррен Битти, исполняющий обязанности заместителя секретаря Госдепартамента США по вопросам публичной дипломатии, ранее распространял слухи о гомосексуальности* Марко Рубио, госсекретаря, под руководством которого он начал свою службу, сообщает CNN, ссылаясь на удалённые публикации Битти в социальной сети X.

По информации телеканала, в этих удалённых сообщениях высокопоставленный чиновник Госдепа распространял ложные слухи о сексуальной ориентации Рубио. Ссылаясь на данные из интернет-архива, CNN выяснил, что в январе 2021 года Битти поддержал теорию заговора, согласно которой нарушения комендантского часа Рубио во время учёбы, за которые он был задержан, якобы указывали на его гомосексуальность* и участие в соответствующих вечеринках.

Кроме того, в своих удалённых публикациях Битти с иронией отзывался о Рубио, называя его человека с низким IQ, а его избирателей — «хорошими пёсиками». Он также выражал сомнение о будущем Рубио в политике, называя перемены в его имидже «мошенничеством» и «бессмыслицей».

Тем не менее в комментарии для CNN Битти выразил полную уверенность в Рубио и назвал возможность работать под его руководством «невероятной честью». Сам Рубио отказался комментировать прежние высказывания Битти и отметил, что тот не получит постоянную должность в Госдепартаменте.

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Кстати, про социальные сети, ранее Life.ru сообщал о том, что польского министра-болтуна Радослава Сикорского призвали удалить его аккаунт. Такая реакция была вызвана его открытой дискуссией с госсекретарём Марко Рубио и Илоном Маском. Депутат Яблонский подчеркнул, что Сикорский должен избавиться от страницы, пока американские войска ещё остаются в Польше.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ

Обложка ©

Mark Schiefelbein/AP/TASS

Николь Вербер
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