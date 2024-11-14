Илон Маск хочет пожизненного заключения для врачей, меняющих детям пол

Американский предприниматель Илон Маск высказал поддержку идее о пожизненном заключении для врачей, выполняющих операции по смене пола у детей. Это заявление стало реакцией на информацию из газеты Times о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 тысяч детей подверглись «хирургической или химической кастрации».

Ранее основатель Tesla утверждал, что врачи обманом заставили его подписать согласие на использование блокаторов полового созревания для его сына Ксавье, который идентифицирует себя как женщина. Маск заявил, что не был проинформирован о том, что эти препараты на самом деле являются средствами стерилизации, и после этого он «потерял» сына.

Для Илона Маска это настолько больная тема, что ранее он даже объявил о переносе штаб-квартир своих компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. А между тем семья Камалы Харрис может быть связана с фармгигантом, производящим блокаторы полового созревания для детей. Подробнее об этом Life.ru писал здесь.