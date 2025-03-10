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10 марта, 08:24

Польского министра-болтуна призвали удалить аккаунт в соцсети, пока США не вывели войска

Польский министр Яблонский: Сикорский должен удалить Х, пока войска США не ушли

Бывший заместитель министра иностранных дел Польши, а ныне депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Павел Яблонский обратился к действующему главе внешнеполитического ведомства Радославу Сикорскому с призывом удалить его страницу в социальной сети X. Такая реакция последовала на публичную дискуссию Сикорского с госсекретарем Марко Рубио и Илоном Маском. Депутат отметил, что Сикорский должен удалить страницу до тех пор, пока американские войска не будут выведены с территории Польши, сообщает издание Do Rzeczy.

«Во благо польской дипломатии, может быть, кто-то должен удалить Twitter Сикорского? Желательно, прежде чем он заставит США вывести своих солдат из Польши...» — заявил Яблонский.

«Выдумываете»: В Госдепе отвергли возможность отключения Украины от Starlink
«Выдумываете»: В Госдепе отвергли возможность отключения Украины от Starlink

Ранее Сикорский в соцсети X заявил, что Польша найдёт аналог Starlink, если Илон Маск отключит систему для Украины. Американский миллиардер в ответ назвал главу МИД «маленьким человечком». Также он заверил, что никогда не отключит «Старлинк».

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Micha

Ольга Сливченко
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