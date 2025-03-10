Польского министра-болтуна призвали удалить аккаунт в соцсети, пока США не вывели войска

Бывший заместитель министра иностранных дел Польши, а ныне депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Павел Яблонский обратился к действующему главе внешнеполитического ведомства Радославу Сикорскому с призывом удалить его страницу в социальной сети X. Такая реакция последовала на публичную дискуссию Сикорского с госсекретарем Марко Рубио и Илоном Маском. Депутат отметил, что Сикорский должен удалить страницу до тех пор, пока американские войска не будут выведены с территории Польши, сообщает издание Do Rzeczy.