Польского министра-болтуна призвали удалить аккаунт в соцсети, пока США не вывели войска
Польский министр Яблонский: Сикорский должен удалить Х, пока войска США не ушли
Бывший заместитель министра иностранных дел Польши, а ныне депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Павел Яблонский обратился к действующему главе внешнеполитического ведомства Радославу Сикорскому с призывом удалить его страницу в социальной сети X. Такая реакция последовала на публичную дискуссию Сикорского с госсекретарем Марко Рубио и Илоном Маском. Депутат отметил, что Сикорский должен удалить страницу до тех пор, пока американские войска не будут выведены с территории Польши, сообщает издание Do Rzeczy.
«Во благо польской дипломатии, может быть, кто-то должен удалить Twitter Сикорского? Желательно, прежде чем он заставит США вывести своих солдат из Польши...» — заявил Яблонский.
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