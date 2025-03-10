На Украине отвергли заключение перемирия на суше
Советник Зеленского Лещенко: Украина не готова к перемирию на суше
Украина не примет условия наземного перемирия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.
«Вы хотите перемирия — мы готовы. Но не на суше», — отметил Лещенко в эфире украинского телемарафона, его слова передаёт издание «Страна.ua».
Он объяснил, что Киев предлагает прекратить огонь на море и «в воздухе», включая использование дронов, ракет и баллистических систем. Лещенко подчеркнул, что Украина не согласится на условия, которые, по его словам, навязывает администрация США, так как американская военная помощь «не является столь решающей», чтобы останавливать боевые действия.
Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский может сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Лидер киевского режима, безусловно, попытается это осуществить, так как одержим властью и осознаёт, что вскоре всё его влияние может исчезнуть. Кроме того, есть вероятность, что он покинет Украину после достижения соглашений о прекращении огня и отмене военного положения.
Пресс-служба Зеленского