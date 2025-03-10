На Украине отвергли заключение перемирия на суше

Украина не примет условия наземного перемирия. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

«Вы хотите перемирия — мы готовы. Но не на суше», — отметил Лещенко в эфире украинского телемарафона, его слова передаёт издание «Страна.ua».

Он объяснил, что Киев предлагает прекратить огонь на море и «в воздухе», включая использование дронов, ракет и баллистических систем. Лещенко подчеркнул, что Украина не согласится на условия, которые, по его словам, навязывает администрация США, так как американская военная помощь «не является столь решающей», чтобы останавливать боевые действия.