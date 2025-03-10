В России проведут широкомасштабную операцию по поимке боевиков из террористических организаций Незалежной. Об этом заявили в силовых структурах.

«Источники в силовых структурах сообщают о подготовке к масштабным розыскным мероприятиям по поиску членов террористических организаций Украины, находящихся в России», — приводит сообщение РИА «Новости».

Собеседник агентства допускает, что на фоне оттепели между Россией и США, которая скажется, в том числе и на сотрудничестве спецслужб, начнётся обмен данных по вопросам борьбы с террористическими угрозами. В настоящий момент на стороне ВСУ орудуют несколько таких группировок, например — «Русский добровольческий корпус»* и «Легион «Свобода России»*, сторонники которых организовывают диверсии на российской территории. Эти организации финансировались через USAID, а управлялись из СБУ и ГУР Украины, которые согласовывали свои планы с западными спецслужбами. По мнению источника, теперь их данные передадут российским спецслужбам под тайно или под видом сливов от бывших сторонников — это наиболее вероятный вариант.

Подобный слив случался со списком участников «умного голосования» или членов экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией»**. Эксперты предполагают, что речь может идти о гражданах России, которые отправляли анкеты в указанные выше террористические организации через телеграм или передавали персональную информацию кураторам после выполнения разного рода заданий. Российские законы предусматривают суровую ответственность за эти преступления вплоть до 20 лет тюрьмы.

При этом западные спецслужбы едва ли пострадают от такого обмена информацией, так как лица, которых используют в своих целях РДК* и ЛСР*, не подготовлены профессионально и скорее являются одноразовыми агентами, а значит от них можно легко отказаться ради налаживания отношений с Россией. Кроме того, предателей нигде не любят, напомнил собеседник агентства.

Ранее в СВР РФ сообщали, что украинская разведка ведёт подготовку к нападениям на представителей российской оппозиции, бежавших из страны с целью провокации. В качестве исполнителей Незалежная собирается за 20 тысяч долларов нанимать выходцев из Азии и Ближнего Востока.