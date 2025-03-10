Российские войска создали Черниговский плацдарм, который поможет при необходимости быстро выйти на дорогу к Новгороду-Северскому, далее к Чернигову и, наконец, к Киеву. Об этом сообщает военный эксперт Александр Хроленко в эфире Sputnik Ближнее зарубежье.

«Украинский Генштаб делает вид, что российского плацдарма в Черниговской области не существует. Однако с этой территории ВСУ больше не могут обстреливать Севский и Стародубский районы Брянской области. Полностью убита активность разведывательно-диверсионных групп противника в брянском приграничье», — пояснил аналитик.

Хроленко заметил, что с Черниговского плацдарма Армия РФ может оперативно выйти по автодороге на Новгород-Северский – 45 км, Чернигов – 200 км, Киев – 350 км. Он создан ещё в конце 2024 года и ограничен реками Десна и Судость. Морпехи ВСУ неоднократно пытались отбить эту территорию, но каждый раз терпели провал. По мнению аналитика, нынешнее положение дел ВС РФ на данном участке фронта чётко говорит, что возвращение Черниговской области в состав Российской Федерации — вполне реализуемая идея.