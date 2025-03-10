Боец СВО нейтрализовал полсотни ВСУшников в боях за Белгородчину

Боец ВС РФ с позывным Забар — участник четырёх вооружённых конфликтов с 1990-х годов. Его неоценимый боевой опыт пригодился Родине и в ходе СВО. В частности, во время боёв за Белгородскую область Герой России вывел из строя 50 военных ВСУ.

Как отметил Забар, он забрасывал врага гранатами в течение трёх суток, в результате чего 20 бойцов противника были убиты, ещё 30 получили различные ранения. Когда силы российского солдата оказались на исходе, он решил подорвать себя, но трагедии не случилось — сослуживцы успели на помощь.