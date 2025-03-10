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10 марта, 14:01

Боец СВО нейтрализовал полсотни ВСУшников в боях за Белгородчину

Участник СВО Забар в боях за Белгородскую область вывел из строя 50 военных ВСУ

Боец ВС РФ Забар. Обложка © RT

Боец ВС РФ Забар. Обложка © RT

Боец ВС РФ с позывным Забар — участник четырёх вооружённых конфликтов с 1990-х годов. Его неоценимый боевой опыт пригодился Родине и в ходе СВО. В частности, во время боёв за Белгородскую область Герой России вывел из строя 50 военных ВСУ.

Как отметил Забар, он забрасывал врага гранатами в течение трёх суток, в результате чего 20 бойцов противника были убиты, ещё 30 получили различные ранения. Когда силы российского солдата оказались на исходе, он решил подорвать себя, но трагедии не случилось — сослуживцы успели на помощь.

«Я так молился, как никогда в жизни не молился», — признался собеседник RT, представленный за свой подвиг к звезде Героя России.

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Ранее Life.ru сообщил, что, согласно указу Владимира Путина, все участники СВО получат статус ветеранов боевых действий. А до этого глава государства заявил, что все бойцы СВО, находящиеся на линии фронта продолжат сражаться с врагом ради победы.

Борис Эльфанд
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