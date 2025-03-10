Официальные власти Великобритании раздражены из-за того, что президент США Дональд Трамп общается с Россией как с ведущей мировой державой, проявляя при этом неуважение к своим ближайшим союзникам. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

«В Лондоне крайне раздражены тем, что Дональд Трамп «ведёт диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был уязвлён «провокационным вопросом» американского президента в ходе совместной пресс-конференции о «способности британской нации противостоять русским в одиночку», — отметили в СВР, передаёт ТАСС.

Там сообщили, что по итогам визита премьер-министра в США на Даунинг-стрит пришли к выводу, что «верные друзья» фактически исключают британцев из процесса изменения европейской и глобальной безопасности. Также было подчёркнуто, что Великобритания в настоящее время играет роль главного разжигателя глобального конфликта. Они отметили, что настало время послать ясный сигнал Великобритании о том, что из их попыток эскалировать ситуацию «ничего не выйдет».

«При этом сами британцы, очевидно, снова рассчитывают отсидеться у себя на острове. Настало время вывести их на чистую воду и послать коварному Альбиону и его элитам ясный сигнал: у вас ничего не выйдет», — подчеркнули в спецслужбе.